"Nunca me sentí tu esclava, lamento decepcionarte": La respuesta de Sabina Berman a Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras una crítica de la escritora y dramaturga Sabina Berman al empresario Ricardo Salinas Pliego, éste le recordó que ella en algún momento formó parte de sus empleados.

Sabina Berman publicó una fotografía en la que aparece el empresario en un evento, rodeado de trabajadores y un mesero, y la acompañó con el texto: “Entre los meseros y los esclavos”.

A esto el segundo hombre más rico de México le recordó que ella fue su empleada en ADN 40 y que nunca pensó que ella se sintiera su esclava, a lo que añadió que fue bueno que durante ese tiempo ella ganara dinero gracias a su televisora y su trabajo extraordinario.

Después la escritora y dramaturga le respondió citando un tuit de la titular de División de Programas de Enfermería del IMSS, en el que Fabiana Zepeda Arias dice que se está al borde del colapso, pues no hay espacio en los hospitales.

Y a la republicación le agregó: “Esto es lo que no entiendes. Cuando haces fiestas en momentos de emergencia colectiva, otros pagan con sus vidas y con su sacrificado trabajo”.

El empresario siguió con la discusión y le preguntó que si cuando cobraba su nómina en ADN40 se sentía su esclava, la cuestionó si para hablar pedía permiso o si su comentario fue sin pensar que había trabajado para él.

En ese momento, Sabina no contestó, pero este domingo en la columna para El Universal ya respondió.

"No Ricardo, mientras trabajé en TV Azteca, nunca me sentí tu esclava, lamento decepcionarte. Me pagabas muy bien, más de lo que gana un Senador de la República. Eso, y el hecho que mis principales ingresos vienen de mis derechos de autor como dramaturga, me dio la oportunidad de gastar en lo que me hace más feliz. Comprar una casa en medio de un bosque pródigo en pinos gigantes, ardillas y seis especies de pájaros. Mil gracias, Ricardo", dijo.

Agregó:

"Además, las mil y una veces que tus empleados intentaron coartar mi libertad de expresión, censurándome, te llamé por teléfono y les ordenaste sacar sus tijeras de mi trabajo periodístico. Cómo olvidar el tremendo debate sobre si debería o no entrevistar a las líderes del movimiento pro derechos de los transexuales".

Berman dice que después él se fue de la televisora, y fue ahí cuando empezó a sentir la censura. "Pero el problema de la esclavitud no se presentó sino al inicio de la pandemia", afirma.

"Fue entonces que tú decidiste que los que trabajábamos en tus empresas teníamos que ir a las instalaciones, en contra de las órdenes de la autoridad sanitaria federal, que llamó a que nos quedáramos en casa, los que podíamos hacerlo", detalló Sabina.

Señaló que no quería ponerse en peligro ella y "sus déliles pulmones", a su compañero que se había recién recuperado de un ataque cardíaco y a otra persona que sufre de recaídas de cáncer.

"Pero no nos engañemos, Ricardo. Entonces como ahora, el tema que realmente importa y que me trasciende a mí, es el riesgo al que has sometido a tus 90 mil trabajadores, la red de focos de infección en que has convertido a tus instalaciones —una red tendida a lo largo y ancho de México—, las muertes que han ocurrido en consecuencia, y tu afán de invitar a la gente a salir de sus casas, aún ahora, en medio de una escalada de contagios y de muertes".

Por último la escritora reitera que nunca se sintió su esclava y dijo que deberían deencarcelarlos por nocivos para la salud.

"Bueno, ya está, ya te respondí. Mientras trabajé en tu televisora, no fui tu esclava. Fue una colaboración de mutuo beneficio, incluso de sincero afecto".