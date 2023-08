Nuevo León registra 11 ejecuciones; “fue un mal día”, señala Samuel García

MONTERREY.- Las imágenes de terror regresaron ayer a Nuevo León, al aparecer tres decapitados colgados en Salinas Victoria y una maleta con restos de una mujer, esto después de un día con 11 ejecuciones.

De acuerdo con cifras federales, el miércoles Nuevo León fue el Estado con más homicidios en el país, al sumar 11 casos.

El gobernador Samuel García declaró "un mal día" en la entidad.

"Incluso, este mes la Fiscalía ya reportó que en delitos de alto impacto tenemos 15% menos", afirmó.

No se pueden tomar hechos aislados", dijo. "El concepto general de todo este año, todos los índices, y me remito a las pruebas, en todos hemos mejorado: feminicidios, homicidios, detenciones, y no es justo que por un mal día contaminemos lo que se ha hecho en seis meses".