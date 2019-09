Noroña y Salmerón declarados "non gratos" en Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de catalogar como "valientes jóvenes" al grupo que participó en un ataque en el que murió el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM), Pedro Salmerón, fue declarado como persona "non grata" en el estado de Nuevo León, al igual que el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien apoyó las declaraciones.

La propuesta de nombramiento fue hecha por Luis Susarrey, diputado local del PAN, y 30 votos la respaldaron para su aprobación contra solo dos en contra.

“La septuagésima quinta legislatura declara a los ciudadanos Pedro Salmerón Sanginés y Gerardo Fernández Noroña ‘personas non gratas’ para el estado de Nuevo León, por el desafortunado e indignante comentario de calificar como ‘jóvenes valientes’ a los cobardes asesinos de don Eugenio Garza Sada, en tanto no ofrezca una disculpa pública y se retracte de sus comentarios”, leyó Susarrey en el Pleno.

El legislador panista asegura que los comentarios no son solo opiniones personals pues también "reflejan la conciencia colectiva del gobierno en turno".

“Lo más preocupante para la sociedad es que lo dicho por Salmerón, no es un señalamiento personal, es una conciencia colectiva de quien gobierna hoy, porque es inaceptable que también alguien como Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, afirme categóricamente que el comando que intentó secuestrar a Don Eugenio Garza Sada y lo mató, es un puñado de valientes. Este tipo de ciudadanos son No Gratos ni en la ciudad, ni en todo México. “Para el Grupo Legislativo de Acción Nacional queda muy claro y lo seguiremos señalando que el cambio del funcionario en el Gobierno Federal no es un permiso para cambiar la historia, ni una vía libre para seguir elogiando asesinos y mucho menos para imponer ideologías”, declaró.

Al respecto, por medio de su cuenta verificada de Twitter, el diputado Fernández Noroña dice estar esperando el comunicado oficial del Congreso del Estado, y señaló de "hipócritas" a sus integrantes.

Espero que el Congreso de Nuevo León me mande la comunicación oficial, deciden cosas contra su pueblo, hipócritas, pero emiten censuras por pensar con libertad. Valientes y revolucionarios eran los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 23, 2019

Con información de Milenio Noticias.