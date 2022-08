Normalistas de Ayotzinapa exigen cárcel para Peña Nieto y extradición de Tomás Zerón a México

CHILPANCINGO, Guerrero.- Durante una conferencia de prensa, normalistas de Ayotzinapa exigieron que el expresidente Enrique Peña Nieto sea detenido y encarcelado por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en el municipio de Iguala en septiembre de 2014.

A su vez, exigieron a las autoridades que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, sea extraditado a México para enfrentar los proceso que hay en su contra.

Luego de que en días pasados Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración, indicara que Peña Nieto no tiene un seguimiento judicial por dichos hechos, los estudiantes demandaron que no se proteja al expresidente, además pidieron al gobierno que no vaya a inventar otra “verdad histórica” como lo hizo el ahora detenido Jesús Murillo Karam.

Continúa la esperanza de encontrar a compañeros con vida

Los normalistas afirmaron que continúa la esperanza de encontrar con vida a sus compañeros, pues mientras no se tengan pruebas contundentes sobre los restos de los estudiantes, seguirán exigiendo que sean hallados con vida.

En el informe se hicieron notorias las 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero, donde se hallaron más de mil restos óseos, que sin ninguna declaración ni material genético suficiente no nos garantiza que sean de nuestros compañeros. Teníamos un infiltrado que daba información al Ejército e iba en primer año”, declaró uno de los líderes de la normal que participó en la conferencia.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los papás y mamás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos subrayó que el informe que presentado por Alejandro Encinas Rodríguez es una posición política del gobierno que dista mucho del esclarecimiento de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Afirmó que el gobierno federal tiene una nueva verdad a partir de la investigación que inició, y cuestionó que esta la haya construido con un solo testigo principal y con dos secundarios, pero sin pruebas contundentes.