No tengo millones para huir a Canadá: Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco antes de las cuatro de la mañana, Rosario Robles vivió uno de los momentos más duros de su vida: un juez la vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público.



No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones de pesos para irme a vivir a Canadá y regresar impunemente", se defendió la exfuncionaria.