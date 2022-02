No tenemos a Ricardo Salinas Pliego y no todos somos Loret: Carmen Aristegui tras dichos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera el llamado a algunos comunicadores para que revelaran sus fuentes de financiamiento tras dar a conocer los presuntos ingresos multimillonarios de Carlos Loret de Mola, la periodista Carmen Aristegui informó cómo financia su medio tras ser mencionada en múltiples ocasiones por el mandatario en su conferencia matutina.

Esta mañana durante un debate con Abraham Mendieta y Gabriel Reyes Orona, la comunicadora reafirmó la independencia de su sitio Aristegui noticias y aclaró que en él “no hay otro interés más que informar”.

Aristegui dejó en claro que no se encuentran en el “mismo saco” que otros medios de comunicación, además de que en su medio no está involucrado ningún empresario.

Aquí no tenemos a un Roberto Madrazo y por supuesto no todos somos Loret. Aquí no tenemos un Ricardo Salinas que hace negocios con el gobierno muy fuertes como con Pemex. Vimos en estas informaciones del tema de la casa gris, lo que reportó Pemex y ahí nos dimos cuenta de que Ricardo Salinas y sus empresas o su empresa es de las principales contratistas de Pemex; un hombre asociado a medios (…) Está también un conjunto de empresarios de medios que están asociados a otros negocios, públicos y privados y que también están relacionados con los medios. Aquí en este espacio humildemente no tenemos a Roberto Madrazo, no tenemos a Ricardo Salinas no tenemos Emilio Azcárraga. Aquí somos un grupo de periodistas independientes que logramos como pudimos establecer esta empresa de comunicación pues para sortear la censura, hay que decirlo. El golpe de censura que tuvimos el sexenio de Peña Nieto y el veto que duró todo el sexenio de Peña Nieto, nos obligó a hacer esto y a mí a convertirme en lo que nunca hubiera creído que es a ser empresaria de medios, del tamaño que somos, pero empresario de medios para poder subsistir y tener un espacio donde desarrollar nuestro trabajo”, dijo.