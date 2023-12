“No soy objetivo” con Claudia Sheinbaum dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Con Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “no soy objetivo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario fue cuestionado si no afectaba a la precandidatura que se sumen políticos de otros partidos a su campaña.

Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum lo veo bien, mejor dicho no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta inteligente”, indicó.

López Obrador pidió a los reporteros que cubren su mañanera no pedirle ya su punto de vista sobre Sheinbaum.

Ya no me pidan que de mi punto de vista, porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, apoyando y sÍ tengo esa situación muy especial; ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso”, dijo.