No queremos separarnos de México, queremos más dinero: Alianza Federalista

CIUDAD DE MÉXICO.-La Alianza Federalista (AF) aclaró que no buscan separarse de México, si no que quieren más recursos para sus estados.

"La fragmentación de México nunca ha estado en la agenda de la Alianza Federalista. Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora. Solo exigimos lo que por justicia nos corresponde", dijo la AF en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Este día, y sin ánimo de politizar, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, externó su opinión sobre los reclamos de los gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista.

En su cuenta de twitter expresó su asombro porque algunos de los cuestionamientos más recurrentes al pacto fiscal provengan de miembros del Partido Acción Nacional (PAN), que fue el que los aprobó durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón", acotó.

Señaló que en días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal.

"Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros", puntualizó.

Incluso Herrera Gutiérrez incluyó una liga para poder consultar quiénes votaron en aquel entonces esa reforma, por si alguien tiene curiosidad de verlo.

En ella se puede ver que los diputados panistas fueron los que emitieron 187 votos a favor, y 42 en pro en el Senado para aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes.

Avalaron los cambios las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Comentó que en la SHCP están por iniciar con los secretarios de finanzas de las entidades federativas, una discusión técnica del pacto fiscal con el propósito de de tener un sistema más justo y equitativo para todos.

Lo que sabemos del pleito entre gobernadores y AMLO

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los gobernadores de la Alianza Federalista que plantearon un rompimiento del pacto federal.

López Obrador señaló que la distribución del presupuesto se hace con una fórmula y "no a capricho", además que no se le debe nada a ningún estado e incluso "hasta nos deben, si hacemos cuentas" porque no han pagado impuestos.

El presidente López Obrador señaló que para salirse del pacto fiscal se debe reformar la Constitución.

¿Por qué amenazaron con salir del pacto?

Tras ratificar su rechazo al recorte del gasto federalizado en 2021 y la extinción de 109 fideicomisos, gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar a su población si sus entidades se mantienen dentro del pacto federal y si los recursos que generan se deben entregar a la Federación.

Los mandatarios de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Michoacán anunciaron una consulta para saber si sus estados permanecen en el pacto federal.

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo. pic.twitter.com/YqeYjhXT8L — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

Este lunes dijeron que romperían con el pacto federal si el Gobierno central no atiende el recorte al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades.

Los gobernadores "tomaron la palabra" a López Obrador y utilizaron sus respectivas cuentas de Twitter para realizar una consulta a la ciudadanía.

De manera simultánea con 9 gobernadores de la @AFederalista, desde #Chihuahua, Poderes, exgobernadores, alcaldes y sectores hemos cerrado filas en defensa del #Federalismo, un presupuesto justo y contra la extinción de #Fideicomisos. #ResistirEnUnidad es nuestra mayor fortaleza! pic.twitter.com/eV8JEGmWK7 — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) October 26, 2020

Martín Orozco, de Aguascalientes; Silvano Aureoles, de Michoacán; Enrique Alfaro, de Jalisco; Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, preguntaron en redes sociales si deberían abandonar el pacto.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, también aceptó el reto del Presidente.

¿Qué dice el Presidente de la consulta en los estados?

Sobre la realización de la consulta anunciada por los mandatarios estatales, López Obrador lo consideró "muy bueno" pues la gente debe conocer toda la información.

"Que no se engañe, porque dicen los recortes nos afectan, ¿en qué les afectan? Si los recortes los está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal", expuso.

"Esto es por convicción, si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones privados, pues eso es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados", dijo.

Cierran filas con AMLO

Los gobernadores de Morena y el Partido Encuentro Social (PES) emitieron un comunicado en el que expresaron su desconcierto ante la postura de sus homólogos de la Alianza Federalista a quienes pidieron "serernarse".

En un comunicado firmado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla; Chiapas, Rutilio Escandón; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Puebla, Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López Herández, y Veracruz, Cuitláhuac García, manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaron que la postura de los mandatarios federalistas es una "desesperada acción por llamar la atención".

Este miércoles por la mañana, la Alianza Federalista señaló que la fragmentación de México nunca ha estado en su agenda. "Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuo