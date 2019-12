“No procede expulsar a Lilly Téllez”: Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el senador Martí Batres Guadarrama, la solicitud de la Comisión de Honor y Justicia de Morena para expulsar de la bancada a Lilly Téllez de su grupo parlamentario, no procederá.

Batres Guadarrama señaló que debido a que la senadora es externa, es decir, no milita en el partido, no se podría separar de Morena.

“En el caso de Lilly Téllez se trata de una legisladora externa, como ella misma ha aclarado, no pertenece al partido. No está sujeta a la disciplina del partido. No procede expulsar a Lilly Téllez del Grupo Parlamentario de Morena”, consideró.

Además, comentó que Téllez ha manifestado su cualidad externa y que no está incorporada al partido, y “creo que hay que respetar esa condición en la que ella está, coincide con una parte del programa del partido y creo que este marco de libertades es el más adecuado”.

Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, también de Morena, señaló desconocer dicho documento por lo que prefería no opinar sobre el tema.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena solicitó la expulsión de la senadora Lilly Téllez de su grupo parlamentario en la Cámara Alta.

Esto, según señala el documento, se debe a que, además de no estar afiliada al partido, no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena.

Entre los argumentos se expone que Morena respeta las libertades, la igualdad en la diversidad, los derechos de las mujeres y busca la eliminación de toda forma de discriminación y violencia homofóbica, y se considera que Téllez no defiende ni comparte esos valores.

Es así que la CNHJ solicitó a Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador de Morena en el Senado de la Republica, separé en un plazo no mayor a tres días a Téllez de dicha bancada.

