"No merezco este trato": AMLO encara a manifestantes

CIUDAD VALLES, San Luis Potosí.- Visiblemente molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a un grupo de ciudadanos de este municipio que le permitirán entra a su hotel para poder descansar.



En un video que fue difundido en Twitter por En Primera Plana, el mandatario encaró a un grupo de trabajadores de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) que estaban en huelga reclamando sus derechos laborales.



“No voy a tratar nada más, la única cosa que quiero es que por favor se retire porque no merezco este trato donde voy a descansar, se metan a la fuerza esto es indebido completamente, democracia es orden, es orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades, aunque tenga necesidades siempre hay que respetar”.



Anoche el presidente pernoctó en Ciudad Valles, luego de realizar un recorrido por los municipios de Cerritos y Río Verde de esta entidad, y al llegar a su hotel se topó con un grupo de manifestantes.



Acompañado solo por su personal de la Ayudantía, el presidente calificó dicha manifestación como una provocación.



“No no no no hay ‘discúlpenme usted’ o sea no me gusta la demagogia me gusta decir las cosas como son, éste es un acto de provocación y no se preocupen yo aquí me quedo no tengo guardaespalda y nadie les va a reprimir porque no estamos en el régimen de antes, ahora libertad y hay democracia”, dijo el mandatario a uno de los manifestantes quien primero intentó explicar sus problemas y luego le ofreció una disculpa.



El presidente pidió respeto a su autoridad, "porque si hay una autoridad legítimamente nombrada por el pueblo soy yo, no soy un usurpador; entonces y ahora sí el presidente municipal está tomando una decisión, ¿porque tienen que hacerme esto a mi?”.