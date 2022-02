"No me voy a dejar": AMLO pedirá información al Inai sobre ingresos de Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de revelar por segunda ocasión los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no se quedará cruzado de brazos ante ataques de sus adversarios”

Que sepan que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto (el presunto ingreso anual de Carlos Loret de Mola)", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Señaló que "todos los medios tienen que ver con lo público, pues son entidades de interés público, son concesiones que tiene el Estado, es importante esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos".

Postura de adversarios

AMLO señaló que veía normal que sus adversarios como el expresidente Felipe Calderón, el historiador Enrique Krauze o el escritor Héctor Aguilar Camín se sumaran al respaldo del periodista Carlos Loret.

Como todo mexicano que ama la libertad y admira el valor cívico, expreso toda mi solidaridad a @CarlosLoret — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) February 12, 2022

Los invitó a seguir adelante con el apoyo al periodista, pero pidió comprensión, asegurando que no se va a quedar cruzado de brazos, porque es ciudadano y tiene derecho a informar y defender el proyecto por el luchan muchos.

En relación a medios internacionales, indicó que si el Washington Post, New York Times, Financial Times o The Economist los defiende, “pues allá ellos”, argumentando que las empresas de esos países saqueaban con complicidad de la llamada clase política mexicana, declaró.

