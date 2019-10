"¡No llegan!": Reclaman a AMLO becas de Bienestar en Oaxaca

HUAJUAPAN DE LEÓN.- Ante los reclamos de habitantes de este municipio de que no llegan las becas del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto y no confundir a su administración con el régimen anterior.



"No es lo mismo de antes, esto ya cambió y no nos confundan vayan respetándonos, lo digo cariñosamente. No confundan la política con la politiquería, eso tiene que irse quedando afuera, ya chole como dicen los jóvenes".



En su recorrido número 73 a una unidad médica del IMSS, el Presidente comenzó a enlistar los beneficiarios de los programas del bienestar. De pronto, de entre la gente en el patio del Hospital, se escucharon gritos de "no llega" a lo que el Ejecutivo, apoyado en sus datos comenzó contabilizar a los beneficiarios en Huajuapan.



-"¡No han llegado!", le reclamaron.



-"¡No, cómo no! A ver, a ver, pérenme, ahorita les doy el dato, ¿Ustedes creen que yo me dejo engañar? Son 506 estudiantes de preparatoria reciben una beca, me canso ganso y a los que no les ha llegado, les va a llegar", reviró con tono enérgico el Ejecutivo.



Acompañado por el gobernador Alejandro Murat y su Gabinete de Salud, el Presidente reiteró que ya comenzó la transformación, aunque reconoció que no ha sido fácil porque no se quiere más de lo mismo. "No queremos más de lo mismo, no es por encimita, sino por un cambio de régimen, arrancar de raíz el régimen corrupto", enfatizó.



Destacó que su movimiento es pacífico, pero radical y esa palabra -dijo- no debe espantar a nadie, porque "radical es arrancar de raíz el régimen corrupto".