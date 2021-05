"No he hecho nada malo"; captan a Andrés Roemer en Israel y lo encaran

MÉXICO.-Esta tarde se reportó que Andrés Roemer fue visto en Israel, donde un periodista de aquel país lo encaró para preguntarle si era propio utilizar su judaísmo para quedarse en Israel y escapar de México.

El reportero se identificó como Amir Shuan, a quien el escritor mexicano saludó en un principio amablemente. Sin embargo, una vez que le cuestionó su decisión de escapar de México, el diplomático rápidamente respondió que él no está huyendo y justo después este da la espalda a la cámara y abandona el lugar acompañado de otro hombre, quien lo sujeta del brazo.

Después, aparece otra escena en donde Roemer asegura que "no ha hecho nada malo ni en México ni en otro lugar", ya que cabe destacar que se acusó hace un par de días que Roemer cometió los mismos delitos de acoso sexual en Israel de los que se le señalan en territorio mexicano.

También puedes leer que hay más de 400 mujeres que me apoyan y que me conocen. Créeme", aseguró el ex embajador de México ante la Unesco.

Posteriormente, un último clip muestra a Andrés Roemer forcejeando con clientes de un bar en el que se encontraba en donde gritó "no me toquen, ¿por qué me retienen?".

Tras esto, policías israelís acudieron al lugar y aparentemente dialogaron con el escritor, aunque se desconoce si al final lo detuvieron o lo dejaron en libertad.

Caso de Andrés Roemer en días recientes

Con ocho carpetas de investigación por casos de acoso sexual, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el pasado 5 de mayo que se giró una orden de aprehensión contra Andrés Roemer por el delito de violación.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor y diplomático Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos días después, tras una carta enviada por grupos feministas en donde solicitan dar a conocer las denuncias de delitos sexuales cometidos por Roemer, el embajador de Israel en México aseguró que transmitiría el contenido de la misiva a las autoridades en su país.