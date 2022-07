“No estoy de acuerdo en eso”: AMLO sobre policías de Guanajuato que entrenaron a estudiantes con armas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de que policías municipales de Purísima del Rincón, Guanajuato, hayan prestado sus armas a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 54 “Mariano Matamoros” durante un Rally de Prevención del Delito realizado por la institución para orientar a los estudiantes.

Al ser cuestionado sobre este hecho durante su conferencia matutina, López Obrador señaló que los mexicanos no debemos copiar estas prácticas que suelen hacerse en otros países.

No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. Eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso”, dijo molesto.