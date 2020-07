"No es fácil pagar las multas": opinan sobre sanciones por no usar cubrebocas ante coronavirus

TOLUCA, Estado de México.- Pese a que la mayoría de los ciudadanos en el centro de Toluca utilizan cubrebocas mientras recorren negocios y las calles, para algunos están “excedidas” las sanciones que estableció el gobierno —que entraron en vigor este fin de semana—, que van del apercibimiento, luego una multa por 2 mil pesos y finalmente el arresto hasta por 23 horas.

“No me molesta traerlo al salir [el cubrebocas], pero me parece excedida la medida”, dijo la señora Juana, quien desde hace varios días ha recorrido las calles del centro buscando ropa para regalar a su nieta.

“He visto mucha gente con el cubrebocas o una careta. Está bien que nos pidan usarlo, pero como está la economía, no es fácil pagar multas”, agregó.

El ayuntamiento de Toluca anunció que, desde el viernes, 670 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública hacen recorridos para verificar el uso de la mascarilla en diversas delegaciones, plazas comerciales, mercados, calles concurridas y también fueron establecidos 33 dispositivos de seguridad.

La nueva normatividad fue adicionada al Bando Municipal hace 15 días; sin embargo, las autoridades dieron un plazo para informar a la población y regalar hasta 50 mil cubrebocas en zonas populares y en el transporte público, para después poner en marcha las sanciones.

“No me parece mal, teníamos que cumplir con su uso, hay gente que no comprende la importancia del virus y de salir a la calle protegidos. Si nos van a castigar por no cuidarnos, está bien. Sirve para los que sí cumplimos”, explicó Rogelio.

Desde el viernes elementos de Seguridad Pública recorren delegaciones como San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán, en donde se concentra la cifra de casos positivos de Covid-19 y en donde la gente se mostró más reacia a las recomendaciones sanitarias.

En el centro, más de 80% de las personas cumple con la medida, dijo el coordinador de Protección Civil, Hugo Espinosa.