"No es el fin de la epidemia": López-Gatell en su última conferencia sobre Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- "No es el final de la epidemia, la reducción ha sido sustancial y la tendencia es a la baja, pero el Gobierno no declara el final de la epidemia", dijo Hugo López-Gatell durante la última conferencia de prensa sobre Covid-19 en México.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud agregó que no es el final de la pandemia, pues hay 5 entidades que presentan actividad sustancial por coronavirus, equiparable al tiempo que tuvieron más activo durante el verano de 2020.

Con el final de las conferencias de prensa sobre coronavirus en México, López-Gatell señaló que la población no deben confundirse o especular sobre el final de la epidemia, pues solo se trata de cerrar el ciclo de comunicación ante medios en el Palacio Nacional, mas no así pero no de vacunación y otras acciones que implican la contingencia sanitaria.

López-Gatell seguirá en el Pulso de la Salud

El pasado miércoles 9 de junio, Gatell Ramírez adelantó que el esquema de comunicación sobre la pandemia de Covid-19 tendrá cambios, con los que se prevé el término de las conferencia vespertinas diarias, las cuales dijo, podrán llevarse a cabo sin especificar si serán semanalmente o periódicas.

Asimismo detalló que se seguirá presentando los martes del Pulso de la Salud, durante la sección de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se mantienen con esa orden de parte del Gobierno mexicano.