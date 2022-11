“No dije avalancha de votos, o no recuerdo para un partido particular”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ayer no llamó a la población a una “avalancha de votos” para un partido en particular.

No dije avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido en particular. Es que cualquier partido, cualquiera que participe. Es un proceso de transformación, sea partido, sea bloque de partidos, coaliciones”, dijo.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia matutina sobre la reacción de la oposición que presentará quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el llamado que hizo ayer a la población a votar masivamente en 2024, no sólo por el candidato a Presidente o Presidenta de la República, sino por todos los puestos de elección si quieren “que se mantenga la transformación”.

“Yo lo que planteó, por experiencia y pensando en el País, y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia. Yo lo que recomiendo es que no se esté prestado nada más en ganar la Presidencia”, dijo.

Para transformar no solo se necesita votar, dice AMLO

El Presidente planteó que “para transformar” se requiere no sólo votar por el Presidente “del partido que sea”, sino que “si se le va a dar el apoyo, que sea por completo, sino va a estar de florero, de pelele, de títere. Así quisieran que fueran los presidentes, sus empleados y el presidente de México sólo debe de tener como amo al pueblo? Eso fue lo que plantee”, indicó.

Ayer el mandatario declaró que si su sucesor no tiene control del Congreso “lo van a ningunear” y no podrá llevar a cabo las reformas constitucionales que requiera.

“Aprovecho para decirle a la gente, porque a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas: no sólo votes por el Presidente o por la Presidenta: si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque, si no, lo van a ningunear”, pidió.

