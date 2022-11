Brote de gripe aviar “no pone en riesgo la vida de las personas”, afirma AMLO “para no caer en alarmismos”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el brote de gripe aviar en el País, no corre peligro la población “para no caer en alarmismos”.

No pone en riesgo la vida de las personas, para no caer en alarmismos o sensacionalismo; también en lo productivo, no tiene en el caso de México, mucha afectación, impacto”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.