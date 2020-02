No deben tocarse temas político-electorales en “mañaneras”: López Obrador

Ciudad de México (GH).- En las mañaneras no deben tocarse temas político-electorales, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a periodistas que cubren la conferencia matutina.

No deben tocarse en las mañaneras esos temas políticos electorales”, dijo el mandatario.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia matutina si el gobierno federal podría suspender las “mañaneras” durante las elecciones intermedias de 2021, para evitar se utilicen con fines políticos-electorales a través de preguntas “sembradas”.

“Imagínense suspender las mañaneras, los conservas, nos tendrían sentados en el banquillo de los acusados. Imagínense no comunicaríamos, no ejerceríamos nuestro derecho a informar, cuántas calumnias, se seguiría aplicando aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna”, contestó.

Y agregó: “Ahí sí que ofrezco disculpas por adelantado y no descartamos los sábados y los domingos”.