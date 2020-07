'No conozco ningún procedimiento de vigilancia a Peña Nieto': AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las versiones de que el ex presidente Enrique Peña Nieto fue detenido en España, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información al respecto.

"No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho una solicitud en este sentido", dijo el Presidente ante un cuestionamiento durante la conferencia de prensa de esta mañana.



López Obrador agregó que "la Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña Nieto".

El académico Edgardo Buscaglia dijo en redes sociales que Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en Madrid, España.

Apenas esta semana, Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex durante el gobierno del priista, fue sometido a dos audiencias con la justicia mexicana, en las que reveló sobornos y favores políticos durante su función pública.