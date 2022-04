Niño se queda solo en aeropuerto porque la aerolínea donde padres lo encargaron se olvidó de él

COLOMBIA: Un pequeño de siete años de edad se quedó solo durante cuatro horas aproximadamente, esto luego de que los padres lo dejaran encargado en aerolínea que se encargaría de su transporte y esta se olvidó de subirlo al avión.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril cuando el pequeño viajaría desde Bogotá a Corozal, los padres habían pagado un boleto con el servicio de cuidado especial, lo que conlleva que la aerolínea estaría a cargo de la supervisión del menor durante todo su traslado.

Su vuelo salía desde la capital a las 12:50 p.m., y llegaba a eso de las 2:15 de la tarde a Corozal. El check in se hizo desde las 10:30 de la mañana. Iba a pasar vacaciones de Semana Santa con sus primos pero nunca llegó a su ansiado destino, en cambio quedó solo durante cuatro horas porque la tripulación de la aerolínea Avianca se olvidó de él.

En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, dijo la mamá del menor.