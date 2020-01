Niño que inició tiroteo llevaba atuendo de tirador de Columbine

Es dudoso que existan playeras de un juego que no fue popular y que salió hace 8 AÑOS como Natural Selection.



No es difícil ver como el niño hasta se vistió como Eric Harris, coautor de la masacre de Columbine.



Pero no: eS cULpa de LoS vIdeOjUegOs! #Torreon #colegiocervantes pic.twitter.com/VDMB6f1Fwa