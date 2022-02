Ninel Conde le responde a Giovanni Medina por negativa ante su debut en Only Fans

Ciudad de México.- La artista Ninel Conde ha respondido los señalamientos de su ex pareja Giovanni Medina, tras confesar que se habría suscrito al contenido de Conde con el fin de ver si el material podría perjudicar el bienestar de su hijo y de ser el caso, reportarlo a las autoridades pertinentes.

La actriz no quiso tomarle importancia a las declaraciones de su ex, en cambio sí señaló que todas sus acciones siempre han sido pensadas en no afectar a sus seres queridos.

No chicos, ¿saben qué?... que yo no ando leyendo como cosas destructivas, cosas negativas, no sé qué habrá dicho, pero… yo respeto lo que cada quien opine, al final del día yo estoy muy orgullosa de mi trabajo como desde hace 25 años”, dijo en un inicio... nunca haría algo que me avergonzara a mi y a mis hijos, entonces creo que es algo bien cuidado y que consentimos a nuestros seguidores, porque claro que pagas para tener un contenido exclusivo, pero nada que sea algo de lo que yo me tenga que avergonzar ni mucho menos”

Hijos quieren reencontrarse

Por otra parte, confesó que su hija mayor, Sofía Telch, desea encontrarse con su hermano menor, pero espera el momento preciso para hacerlo. “Ojalá, tiene muchas ganas, esperemos en Dios que poco a poco se vayan dando las condiciones, y cuando el niño esté listo”.

Por último, la intérprete mexicana no descartó escribir un libro como el que ha lanzado recientemente Chiquis Rivera, contando sus experiencias amorosas con sus exparejas, aunque dejó claro lo que necesita para realizarlo.

“Claro, cuando tenga el final feliz lo voy a escribir”, remató.