Niña pide ayuda por maltrato con un mensaje en cartón de cervezas

COAHUILA, México.-En un cartón de envases de cerveza había un recado donde una niña que se llama Camila pide auxilio, dice que es maltratada por sus padres y que se quiere morir.

Aún se desconoce la identidad de la menor, empero el mensaje causó revuelo e indignación al ser difundido en redes sociales.

La Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (Pronnif) conoció del hecho que ocurrió en la ciudad de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, en la Cuenca Carbonífera de Coahuila.

Recién se supo que la dueña de un expendio de la colonia Allende, que es un sector popular, acomodaba en su negocio las cajas de “caguamas” vacías cuando vio el mensaje.

Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además me quiero morir. Soy Camila”, se puede leer en el mensaje con el cual la pequeña pide ayuda.

Astrid M., quien compartió la foto en redes sociales mencionó: "Me partió el corazón lo que me encontré escrito en un cartón. Señores y señoras, no se vale. Por qué tanto maltrato a nuestros niños"

De inmediato, la comerciante reportó del hecho a las autoridades competentes.

Al respecto la Subprocuraduría de la Pronnif de la Región Carbonífera envió personal a constatar lo ocurrido. Posteriormente giró una constancia de hechos ante el Ministerio Público (MP), para que sea la Fiscalía General del Estado (FGE) quien realice las investigaciones.