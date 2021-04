Padres son arrestados por obligar a su hijo a que vendiera películas "piratas"

GUADALAJARA.-La Fiscalía Regional de Chapala llevó a cabo indagatorias para salvaguardar el interés superior de un menor de edad, las cuales arrojaron resultados positivos, ya que logró que un Juez de Control Vinculara a proceso a su progenitora y a la pareja sentimental de ésta, por el delito de maltrato infantil y corrupción de menores, ya que lo obligaban a comercializar películas apócrifas y lo maltrataban.

Además, el agente del Ministerio Público requirió la prisión preventiva oficiosa contra la pareja, de nombres Juan Antonio “N” y Diana Karina “N”, lo cual fue ratificado por el órgano jurisdiccional por el tiempo que dure el proceso, resultados con los que se hace efectivo el acceso a la justicia a la víctima quien quedó bajo la tutela de un familiar cercano, para su mayor seguridad y sano desarrollo.



Desde que los hechos fueron denunciados, la Fiscalía Regional de Chapala llevó a cabo actos de investigación de forma diligente y objetiva que dejaron en claro que a principios del año 2020, el niño ahora ofendido fue recogido por su madre Diana Karina “N”, del domicilio donde vivía con su abuela, para llevárselo con ella a la casa donde habitaba con Juan Antonio “N”, localizada en la colonia Valle de Los Sabinos, en el municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos.



Sin embargo, este sujeto lejos de procurarle el bien al menor de edad comenzó a inducirlo para que vendiera películas apócrifas, obligándolo a que le entregara de lunes a sábado como cuota diaria la cantidad de 100 pesos o más, mientras que los domingos el doble de ese monto.



También se confirmó que si la víctima no cumplía con las exigencias de Juan Antonio “N”, lo agredía físicamente, imponiéndole castigos corporales severos, además de que lo dejaba sin comer.



Se estableció que estos actos de dominio y poder ocurrían con el consentimiento de la madre del menor Diana Karina “N”, ya que permitía que ocurrieran y no hacía algo por detenerlos, sino por el contrario, ella también se beneficiaba con el dinero que les entregaba su hijo menor de edad.



Una vez que esta representación social logró integrar una sólida carpeta de investigación en la que acreditó la comisión del delito de maltrato infantil y corrupción de menores, solicitó una orden de aprehensión contra la pareja, mediante la cual efectivos de la Policía de Investigación los capturaron.



Ambos quedaron a disposición del Juez de Control ante quien el agente del Ministerio Público presentó en la imputación los datos de prueba recabados en esta indagatoria que generaron certeza en dicha autoridad, por ello los vinculó a proceso en los términos ya señalados.



La Fiscalía del Estado dijo que continúa con la investigación complementaria de estos hechos, con el objetivo de que no queden impunes y hacer efectiva la justicia a la víctima.



Asimismo, ratificó su compromiso con las Niñas, los Niños y Adolescentes para llevar a cabo indagatorias con certeza jurídica y priorizar su judicialización con el objetivo de proteger los derechos de estas víctimas, ya que resultan ser un grupo vulnerable en la violencia de género.