Naucalpan prohíbe comercialización de animales

NAUCALPAN, Méx.— El ayuntamiento de Naucalpan prohibió la comercialización de seres vivos, no sólo de perros y gatos, también aves, peces, reptiles y arañas en la calle, mercados y tianguis, así como locales establecidos, plazas comerciales y cadenas de venta de mascotas, por lo que ya no emitirán licencias de funcionamiento para estos negocios, informó la regidora Angélica del Valle Mota.



Lo anterior, luego de que el cabildo aprobó el Bando Municipal 2020, que entrará en vigor el 5 de febrero, donde quedará estipulada la prohibición y sanciones a quien venda animales de manera informal o formal en Naucalpan.



“Se prohibió la venta de seres vivos”, precisó Del Valle Mota a EL UNIVERSAL, al indicar que incluye el comercio informal en calles, avenidas, mercados y tianguis, así como locales establecidos.



Esta prohibición, aprobada por el cabildo, es “porque debemos trabajar en fomentar la conciencia del bienestar animal y promover el tema de la adopción y no la compra”, explicó la regidora priista.

“Si no frenamos la compra-venta de animales vamos a seguir teniendo muchos perros en las calles. Tenemos que controlar el tema de la comercialización y fomentar la tenencia responsable de los animales”, añadió.Es común que la gente adquiera cachorros y al poco tiempo los abandonan, lamentó.Es una prohibición que este año se extiende para todos los seres vivos, porque antes el Bando Municipal señalaba que se podía vender animales que no estuvieran en peligro de extinción.La prohibición empezará a partir del 5 de febrero, cuando se publique el Bando Municipal, donde se establecerá el pago de multas de hasta 50 UMA (unidad de medida y actualización) o arresto de hasta 36 horas, es decir, los infractores tendrán que pagar hasta 4 mil 344 pesos si insisten en vender animales en la vía pública.No obstante estas sanciones, no evitan que se aplique lo establecido en el Código de Biodiversidad del Estado de México, que establece multas de 150 a mil UMA a quien venda animales, es decir, podrán ser sancionados hasta con 86 mil 688 pesos, dijo la regidora panista Paulina Pérez González.Además de las sanciones, este ayuntamiento no podrá otorgar licencias de funcionamiento para tiendas donde se venden animales, puntualizó Del Valle Mota.