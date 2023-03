Narcotráfico en México: Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico” acusa al expresidente Felipe Calderón de alianzas con el “narco”

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico” acusó al expresidente Felipe Calderón.

En la entrevista de Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", otorgó al periodista José Luis Montenegro para su canal de YouTube, acusó al expresidente Felipe Calderón de no ser inocente de alianzas con el narcotráfico.

Además, contó que fue la primera mujer detenida durante el sexenio de Felipe Calderón en el que emprendió una lucha frontal contra el narcotráfico en México, sin embargo, detalló que no pagó ni negoció su libertad.

En la segunda parte de la entrevista que le realizó el periodista José Luis Montenegro, "La Reina del Pacífico", señaló que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, y Felipe Calderón Hinojosa están en deuda por la aprensión en su contra.

Al preguntarle si cree que Felipe Calderón y Genaro García Luna te deben algo, la mujer quien fue aprehendida en 2007 al salir de un restaurante de la zona de San Jerónimo aseguró "me deben mucho y nadie los castiga".

Mucho, siete años cinco meses de mi vida en prisión por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben?, ¿por qué no está Calderón ahí adentro? Tú crees que Calderón es inocente, yo te lo aseguro que no. Me deben el dolor que le causaron tan grande a mi madre, que murió de dolor y de tristeza, me deben la vida de mi madre, mi libertad, me deben el daño que le hicieron a mi hijo, el daño que me hicieron a mí, me deben mucho y nadie los castiga", explicó.