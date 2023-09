Niño de 13 años desaparecido en Zapopan es encontrado en las filas del crimen organizado

Zapopan, Jalisco, 13 de septiembre de 2023: El joven Bryan Antonio, conocido afectuosamente como "Osito", ha sido encontrado después de casi tres meses de desaparición en medio de las filas del crimen organizado.

El menor, de tan solo trece años de edad, desapareció en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan, Jalisco, dejando a su familia angustiada y desesperada en busca de respuestas. De acuerdo al testimonio de su madre, Laura Janet, Bryan era conocido por su naturaleza amigable y su inocencia, lo que le valió el cariño de quienes lo rodeaban.

La madre de Osito ha vivido meses de incertidumbre y tormento desde que su hijo desapareció el pasado 20 de junio. Finalmente, a través del Registro Nacional de Detenciones, se confirmó que Bryan había sido reclutado en contra de su voluntad por un grupo de la delincuencia organizada, y actualmente se encuentra detenido en Cieneguillas, Zacatecas.

Según el último informe médico de un centro terapéutico integral, Bryan Antonio presenta un atraso en su desarrollo, dificultad para organizar sus ideas y un comportamiento similar al de un niño de entre cinco y siete años de edad debido a un síndrome.

Ante esta situación, la madre de Osito hace un llamado urgente para que su hijo sea trasladado a Jalisco y se le brinde un proceso legal acorde a sus necesidades. Laura Janet expresó su temor y reticencia a viajar a Zacatecas en busca de su hijo, y enfatizó que, como madre, no puede arriesgarse sin garantías de seguridad.

Yo le digo al ministerio público: 'Si usted, que es la autoridad y es el gobierno, no puede ir a Zacatecas, ¿quién soy yo para ir a Zacatecas? ¿Quién soy yo? ¿Con qué autoridad llego y digo: Denme a mi hijo?'? Yo no puedo estar yendo a Zacatecas. Yo no puedo ir. Este yo tengo miedo, yo tengo mucho miedo de que alguien me haga algo."