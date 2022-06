Muñoz Ledo dice AMLO tiene "envejecimiento cerebral" en respuesta a que lo llamó "vulgar"

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, cuestionó en dónde quedó el respeto de AMLO por los adultos mayores, ello tras las críticas que recibió al señalar el jueves pasado que AMLO tiene nexos con el narcotráfico

Tras polémica con el presidente, Muñoz Ledo revira a AMLO que "él padece envejecimiento cerebral".

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador sus dichos del viernes pasado y lo acusó de que padecer envejecimiento cerebral.

Muñoz Ledo y AMLO tienen encontranazo

Tras el encontronazo de declaraciones entre el Presidente y Porfirio Muñoz Ledo, luego de que el expresidente de la Cámara de Diputados insinuó que AMLO tiene nexos con el narcotráfico, este domingo sigue la discusión en redes sociales, donde Muñoz Ledo cuestionó al mandatario por descalificarlo por su edad.

Por medio de su cuenta de Twitter el expresidente de la Cámara de Diputados escribió que “el Presidente @lopezobrador_ me descalifica políticamente por mi edad”, y cuestionó al mandatario sobre dónde queda el respeto por los adultos mayores, sector al que el Presidente ha brindado apoyo con pensiones desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

“¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores?”, escribió el histórico político y, además, hizo critica del presidente y su capacidad cerebral , pues señaló “se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario”.



Muñoz Ledo afirma que AMLO tiene “contubernio con el crimen organizado”

Muñoz Ledo acusó presuntos nexos de AMLO

El jueves pasado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico que no son heredables.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente.



"Ese es el tema moral, un tema de análisis político. Va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

Insistió en que al mandatario “la pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además tener autoridad y recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México El Maximato”, sostuvo.

AMLO califica de "corrientes y vulgares" acusaciones de Muñoz Ledo

Durante su conferencia matutina del viernes pasado, jefe del Ejecutivo federal calificó estas declaraciones como “muy corrientes y muy vulgar” y retó a que si tiene pruebas, que las presenten, pero aseguró que son acusaciones “completamente falsas”.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el mandatario federal señaló es un asunto de nostalgia y “con todo respeto, de la edad”, y manifiesto que no le preocupan mucho estas declaraciones porque tiene su conciencia tranquila, pues son acusaciones “completamente falsas”.

Aseguró que estas declaraciones son sin fundamentos y temerarias y con motivo de las elecciones, se busca querer confundir y engañar.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo esto, Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba.

“Yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto de la edad, por eso, yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que pueda pasar en política es que haga uno el ridículo y si uno tiene demasiado apego al poder, pues se encariña con el poder, puedo cometer muchos errores, ya se tiene un ciclo, y estar en paz, pero en efecto, ¿con qué autoridad moral?”.