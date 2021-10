Mujer denuncia en redes que su cuñado la atropelló intencionalmente y la fiscalía de puebla lo dejó en libertad

PUEBLA.- Circula en redes sociales un video de denuncia que relata cómo una mujer fue atropellada en Sonata, Puebla., por su cuñado Gustavo H. Quien intento hacerlo por segunda ocasión.

Hoy me encuentro en el hospital, por ayer sido atropellada por mi cuñado “comienza a decir la mujer mientras rompe en llanto “a la hora de arrollarme y aplastarme mis piernas, intentó volverme a arrollar por segunda vez” mencionó Daniela Cruz García en su video de Tik Tok.

“Una persona como pudo me agarro y me tacleó para que no lo volviera a hacer” Daniela denuncia que hay muchos videos que muestran todo lo ocurrido y también muchos testigos.

#VIDEO �� A través de redes sociales Daniela Cruz García, denunció que un sujeto, identificado como Gustavo H., aparentemente su cuñado, la atropelló e intentó asesinarla, en la zona de Sonata en Lomas de Angelópolis. pic.twitter.com/KAvLgoUlsc — La Página Negra (@LaPaginaNegraMX) October 9, 2021

Daniela también denuncia que a su cuñado lo detuvieron y que para el momento que ella subió el video a las redes sociales, el sujeto en cuestión, ya había sido puesto en libertad por la Fiscalía del Estado de Puebla.

Ayer no nos dejaron hacer la denuncia en ningún lugar, y no pudimos proceder a absolutamente nada y ahorita está libre” menciona en el video.

La joven calificó el acto como un intento de asesinato, al mismo tiempo pedía a las personas que compartieran el video y que le ayudaran a que se el caso no quedara impune ya que considera que las autoridades no hicieron nada al respecto.