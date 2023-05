Mujer de Nueva Zelanda descubre que su granito nasal era un cáncer de piel

MÉXICO.- Michelle Davis, una mujer de 52 años de edad de Nueva Zelanda, se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su granito rojizo en la nariz era un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel. Davis había notado el granito en abril de 2022, pero lo ignoró hasta enero de 2023, cuando decidió eliminarlo. Sin embargo, el procedimiento le provocó un sangrado incontrolable y la herida se tornó extraña, lo que la llevó a acudir al médico.

Descubren tras diagnóstico del grano que tiene cáncer de piel:

Tras una biopsia, los médicos le dieron el diagnóstico de cáncer de piel y Davis tuvo que someterse a una cirugía en el Hospital Ormiston, en la ciudad de Auckland, para extirpar el tejido cancerígeno. La cirugía dejó cicatrices en su rostro, pero Davis está agradecida de haber detectado la enfermedad a tiempo.

El cáncer de piel en los Estados Unidos es algo muy común:

El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel común en los Estados Unidos, que afecta a cuatro millones de personas cada año. Davis recomienda a las personas que presten atención a las manifestaciones de su piel y de su cuerpo en general para detectar cualquier anomalía a tiempo.

"Si hubiera seguido ignorándolo, se habría vuelto mucho más grande. Podría haber llegado al punto en el que no pudieran haberlo cortado", dijo.

Avisan que es vital poner atención a cambios en la piel:

La historia de Davis llama la atención acerca de la importancia de prestar atención a cualquier alteración en la piel y buscar atención médica de inmediato. El cáncer de piel es curable si se detecta y trata a tiempo.

¿Qué es el cáncer de piel y qué puede desarrollarlo?

El cáncer de piel se genera por un crecimiento anormal de las células de la piel que se suele desarrollar cuando este órgano está expuesta al sol.

Sin embargo, esta enfermedad también se puede desarrollar en el cuero cabelludo, el rostro, los labios, los oídos, el cuello, el pecho, los brazos y las manos, y, en el caso de las mujeres, las piernas, son las zonas con mayor riesgo en las que se puede desarrollar este tipo de cáncer.

Entre sus tipos hay tres principales: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Y entre sus principales formas de manifestación están los bultos cerosos o perlados, lesión plana parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel; así como una úlcera con costras o sangrante que se cura y regresa.



