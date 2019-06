Muere bebé en guardería clandestina

Cd. de México, México 12-Jun-2019 .- Una menor de 10 meses de edad murió este miércoles al interior de una vivienda que operaba como presunta guardería irregular en la Alcaldía Álvaro Obregón.



Según las primeras indagatorias, la bebé sufrió asfixia o atragantamiento, cuando se encontraba en el sitio ubicado en Avenida 29 de Octubre 155, Colonia La Era.



La Procuraduría capitalino informó que dos personas fueron detenidas; una joven de 18 años, quien estaba a cargo de la bebé y un hombre, de 25 años, presunto director de la estancia.



Además inició una carpeta de investigación por homicidio culposo para determinar responsabilidades por la muerte de la pequeña.



De acuerdo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las personas encargadas del lugar no acreditaron los permisos correspondientes para operar.



En tanto, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó una primera revisión, así como trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y determinaron que las instalaciones no cumplían con los estándares mínimos de seguridad.



Por lo que colocaron diversos sellos para no permitir la operación del establecimiento.





Área de alto riesgo aislamiento y suspensión temporal como medida de seguridad y preservación de la vida", decían los sellos.