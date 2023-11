Morena iniciará precampañas a partir del 11 de noviembre, informa Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado, el líder nacional de Morena, anunció que el partido comenzará su periodo de precampañas el 11 de noviembre, ante el arranque del periodo de precampañas en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco el 5 de noviembre.

Esto se hará una vez que se hayan seleccionado a los precandidatos para las nueve entidades que elegirán nuevos gobiernos en 2024.

Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas; lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de si estamos en falta por no haber arrancado hoy. Es un derecho de los partidos hacer precampaña y lo vamos a hacer a partir del 11”, expresó.

A través de un comunicado, Delgado Carrillo recordó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena solicitó ayer a todos los aspirantes a las coordinaciones de Defensa de la Transformación suspender cualquier actividad pública o privada cuyo propósito sea darse a conocer o promocionarse.

Esto significa que todos los aspirantes deben detener sus actividades públicas o privadas con el objetivo de promocionarse, incluyendo sus recorridos, para “respetar la ley” y evitar que dichos actos sean considerados precampañas anticipadas.

Delgado afirmó que el partido respetará el criterio de paridad, definido por el INE, una vez que decidan a las y los precandidatos el próximo viernes 10 de noviembre.

El INE había hecho un comunicado de que teníamos que definir el tema de la paridad. Nosotros vamos a respetar el tema de la paridad en el momento que hagamos definiciones de precandidatos y precandidatas. Entonces no pasa nada. No tiene consecuencia jurídica que no estemos arrancando el día de hoy las precampañas”, dijo.