Acusan a Xóchitl Gálvez de sacar raja política de los estragos en Guerrero por el huracán Otis: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, dirigente de Morena, acusó a Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México, de pedir información con fines electorales a los voluntarios que están brindando apoyo en la zona afectada por el huracán Otis en Guerrero.

A través de un video, Delgado explica que la candidata de la oposición convocó a la formación de un grupo de voluntarios para asistir a los damnificados en Guerrero y abrió un registro en línea.

Te puede interesar: INE ordena a Xóchitl Gálvez que elimine video contra Sheinbaum: "no tiene lo que se necesita para pelear por México", dice el video

Detalló que el registro solicita información básica, como nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, pero también requiere que se indique la sección electoral a la que pertenecen.

Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacarle información que después van a utilizar con fines electorales. No se vale, no pueden hacer esto. No puede la derecha tener este comportamiento, hacer política carroñera”, sostuvo.