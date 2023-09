Morena exige clausura y demolición de la casa de Xóchitl Gálvez por tratarse de una construcción ilegal

CDMX.- El partido Morena en la Ciudad de México hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo para que investiguen, cierren y derriben el conjunto de viviendas donde vive la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, del Frente Amplio por México, debido a sospechas de que se trata de una edificación que no cuenta con las debidas autorizaciones.

El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, detalló Morena en la capital.

Señaló que el edil Mauricio Tabe debe solicitar -como lo ha hecho con otros inmuebles- a la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con cinco casas, entre ellas la de Gálvez Ruiz.

Además, expresó que se debe sancionar al director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Asimismo, también pidieron investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo delegada en Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción; “esto le generó beneficios, ya que su casa -la Casa del Moche- la adquirió a precio preferencial”, sentenció el partido guinda.

Por lo anterior, hicieron un llamado a la autoridad en la alcaldía de Miguel Hidalgo de que no permita que se viole la ley y clausure de inmediato el lugar, y en caso proceder a la demolición por irregularidades en la edificación del lugar.

En tanto, Xóchitl Gálvez denunció que tratan de destruir sus orígenes, sus empresas y ahora hasta su casa.

A través de redes sociales, la candidata del Frente Amplio difundió “Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió también a la petición de Morena.

Están desesperados. Por eso no te dejan de atacar. Los del gobierno no tienen argumentos y lo único que tienen es pavor”, escribió en su cuenta de X.

Morena le dijo al edil que, como ha solicitado con el tema de obras irregulares, pida también la intervención de la fiscalía capitalina en el caso de la casa de Gálvez.

En redes sociales comenzó a circular un video en donde Victor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, cuenta la historia de la “casa del moche, la casa de la corrupción, la casa de Xóchitl Gálvez”.

Explicó que Gálvez planeó, durante meses, construirse una mega residencia, justo durante el periodo en que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Recordemos que prometió donar su departamento de Las Lomas, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó. No cumplió y se fue al senado. Y además, simuló la compraventa del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, expuso Romo al tiempo que se mostraban los documentos de prueba.