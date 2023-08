Monterrey celebra primer matrimonio igualitario entre dos hombres sentenciados a prisión

MONTERREY.- En entrevista con el diario español EFE, la firma de abogado H&G dio a conocer este miércoles que se realizó la primera unión matrimonial igualitaria entre personas que se encuentran privadas de su libertad en una prisión ubicada en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León.

En un hecho sin precedentes, el Centro Penitenciario Norte 1 fue testigo de una ceremonia civil igualitaria entre los ahora esposos Jonathan "N", de 25 años, y Pedro "N", de 26 años, quienes previamente buscaron asesoramiento legal para entender los procedimientos necesarios para casarse.

Ellos deseaban formar parte de las bodas comunitarias, pero debido a que su unión era igualitaria, no se les permitió participar, y dado que ambos son reclusos, también se les negó la oportunidad", explicó la abogada.

La abogada relató que presentó una solicitud y obtuvo la aprobación con el respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), que les proporcionó los medios para instar al sistema de justicia penal a facilitar las condiciones y el acceso al centro penitenciario.

Aclararon que no se trataba de una boda igualitaria convencional, sino de una boda entre dos personas que están privadas de su libertad, han sido condenadas y residen en la misma institución penitenciaria. Esto crea una diferencia jurídica en las condiciones bajo las cuales se formaliza el matrimonio", detalló.

En Nuevo León, ya se habían celebrado uniones igualitarias, pero en el Penal Femenil y entre una interna y una mujer en libertad.

No tengo quejas respecto a las autoridades, no deseo que esto se interprete como un caso de homofobia, ya que no lo es. A pesar de las circunstancias que enfrentaron, estas personas lograron alcanzar su objetivo, que era unirse en matrimonio", afirmó.

Por otro lado, Rubén Maza, presidente de "It Gets Better México", expresó su opinión de que sí hubo un elemento de discriminación u homofobia, ya que, a diferencia de las bodas entre parejas heterosexuales, enfrentaron numerosos obstáculos y barreras.