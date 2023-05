Monreal señala cancha dispareja por candidatura presidencial en Morena

MÉXICO.- Luego de anunciar de forma oficial que no abandonará el partido Morena y que no quiere ser "causa de división en el partido", el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que tiene una aspiración "legítima" a la Presidencia de la República.

Sin embargo, en un video publicado en las redes sociales, Monreal también señaló que la competencia por la candidatura morenista no es justa debido al uso de recursos ilimitados que contradicen los principios fundamentales y filosofía del partido.

Él menciona que no está siendo ingenuo al notar la disparidad en la cancha electoral.



Legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país, me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división, lucharé a la buena, porque quiero ganar a la buena, porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor", enfatizó.