Monreal informa que presentará denuncia penal contra Layda Sansores

MÉXICO.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que él mismo se encuentra redactando la denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, debido al material que presentó cómo suyo, el cual obtuvo de manera ilegal.

El funcionario lamentó el hecho de que desde el gobierno mismo se den este tipo de espectáculos, refiriéndose al grupo morenista al que pertenece la gobernadora de Campeche.

Mediante una entrevista, Monreal expresó que están revisando la jurisprudencia, los precedentes legislativos y jurisdiccionales para asegurar que la denuncia penal proceda correctamente ante las Fiscalías.

Enfatizó que él mismo la está elaborando y que en los próximos días la estará presentando.

El senador por Zacatecas insistió en que no es Layda Sansores, sino el grupo al que pertenece, que es el que no atendió el llamado del presidente, al que él dijo que atendería si no lo mencionaban, ahora solo le queda ser congruente y no se va a detener, va a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la Ley.

Se avergonzó del comportamiento por parte del gobierno

Calificó como "vergüenza" que se den estos espectáculos desde el propio gobierno, que los podría esperar de la oposición, pero no de su organización política:

Es el caos, cuando el propio gobierno, la gobernante viola la ley y la Constitución, usa recursos públicos porque el programa se transmite a través de un ente público, que es la televisión de Campeche, pues lo que se espera es la degradación, la defenestración, el autoritarismo y la arbitrariedad, y eso es muy grave para el Estado de Derecho"



Indicó que lo que aún detiene dentro de las filas de Morena es el respeto por el presidente de la República y porque no va a salir por la puerta trasera.



Reiteró que no puede admitir que es un traidor, por el simple hecho de que piensa distinto, tiene criterio propio y autonomía de pensamiento, tampoco es traidor porque quiera democratizar las decisiones de su partido.



El legislador se definió como un idealista que cree en la mejoría del país, que no cree en el odio, ni en el rencor, pero si en la reconciliación y eso no lo convierte en traidor hacia nada ni a nadie.



