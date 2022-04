Mitzy Tonanzin desaparecida, estudiante del CCH Oriente

Nezahualcóyotl.-Estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mitzy Tonanzin López Cruz, se encuentra desparecida desde el pasado domingo 8 de abril y sus familiares y amigos no han parado en sus búsqueda.

Según la información que dio sus familiares, la joven salio de su casa en el municipio de Nezahualcóyotl para realizarse unos estudios de rutina, y ya no regreso a su hogar.

Los familiares de la joven estudiante se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ubicado en Nezahualcóyotl, ya que ellos aseguran que desapareció en la colonia Benito Juárez.

La madre de la Joven, Zaraith, asegura que su hija estuvo en el laboratorio y se realizo los estudios de sangre que necesitaba, pero fue en el regreso donde ya no tuvo razón de su hija.

“Mi hija no llevaba celular, no supimos nada de ella y comenzamos a buscarla, fuimos al laboratorio y ella sí llegó pero después no sabemos qué pasó, tengo miedo de que sea una más, les pido a todos que me ayuden a buscarla, que vean su foto y traten de acordarse si la vieron”