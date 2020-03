"Mis dedos ya tienen heridas de la limpieza”, joven con TOC

CIUDAD DE MÉXICO.- En sexto de primaria, Víctor comenzó a preocuparse de manera excesiva de que su ropa y sus tenis no tuvieran ni una sola mancha, cuando esto pasaba pedía permiso a sus profesores para salir del salón e inmediatamente ir a limpiarlos. “Eso me provocaba ansiedad y angustia”, contó el joven de ahora 27 años, pero ver la suciedad también le generaba síntomas físicos como sudoración de manos y tics en el ojo.



Cuando entró a la secundaria comenzó a revisar varias veces que su casa estuviera cerrada y que el gas no estuviera abierto. También empezó a ordenar y a limpiar “de una forma exagerada”, pero sus obsesiones se incrementaron en el primer semestre de la universidad, sobre todo cuando veía que alguien iba al baño y no se lavaba las manos o si notaba que alguien que estaba enfermo estornudaba cerca de él.



No puede ser, me tocó y me tengo que lavar. Me voy a contagiar [era uno de sus pensamientos frecuentes], no sé cómo describirlo porque me pasaban muchas cosas por la cabeza”, narra el estudiante de ingeniería, quien actualmente está en tratamiento psicológico y psiquiátrico tras ser diagnosticado desde hace cinco años con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).