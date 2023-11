Ministro Arturo Zaldívar explica por qué su renuncia a la Corte es constitucional

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que su renuncia, presentada ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador, "se ajusta a la Constitución".

Hay quienes han salido de manera espontánea a decir que no es causa grave, es causa grave, la causa grave no es una causa trágica, de enfermedad o discapacidad, es una causa importante y trascendente, primeramente a juicio del ministro que presenta su renuncia. En los antecedentes no hay un contenido único que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las consecuencias", dijo Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.