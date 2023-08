Taylor Swift provoca al ministro Zaldívar "sacar los prohibidos" en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zaldívar sí fue al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol. El ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue captado entre el público en la primera de cuatro fechas consecutivas de la cantante originaria de Pensilvania, Estados Unidos.

Zaldívar, quien es apodado en redes sociales como el “ministro swiftie” ha compartido en distintas ocasiones su gusto por las canciones de la intérprete de “Cruel Summer”, “Bad Blood” y “Lover”.

A través de redes sociales se reportó que el ministro incluso se dio tiempo de intercambiar “friendship bracelets”, en seguimiento a las tradiciones “swifties”. Videos compartidos en Twitter, ahora “X”, exhiben al ministro en la zona de Platino.

Mientras que una fotografía compartida por la periodista Adela Micha lo deja ver portando una chamarra donde se lee "Zaldívar 13 Swiftie" en la parte posterior y en una de las mangas "The Eras Tour".

Arturo Zaldívar recibe boletos para Taylor Swift y se emociona

El pasado 9 de agosto el expresidente de la SCJN compartió un video en TikTok por su cumpleaños. Allí presumió que de regalo recibió un par de boletos para el concierto de Taylor Swift en México.

Con una chamarra personalizada con su apellido y usando el icónico número 13, el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es captado en el concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. pic.twitter.com/U9u4No3E9F— Adela Micha (@Adela_Micha) August 25, 2023

El ministro es uno de los consentidos de TikTok y las redes sociales, donde comparte conocimiento sobre temas jurídicos. Además de sus gustos por la música de Taylor Swift.

El ministro Arturo Zaldívar se emocionó cuando recibió de regalo los boletos para ver a Taylor Swift.

Sorprendido enseñó uno de los boletos a la cámara, por lo que sus colegas le indicaron que no mostrara los códigos para que no le robaran sus entradas para The Eras Tour México.