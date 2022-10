Miguel Mancera votará a favor de ampliar participación de Fuerzas Armadas en las calles

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que su voto será en favor de la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En tribuna, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México advirtió que no se puede mandar a las Fuerzas Armadas a combatir si no tienen un soporte y un marco jurídico, por lo que aseguró que los grupos parlamentarios de oposición están ante una oportunidad única de modificar la Constitución para mejorar el andamiaje legal en materia de seguridad pública.

“Yo no estoy hablando de militarización, ni siquiera estoy hablando de los temas políticos que aquí se tocan constantemente. Estoy hablando simplemente de dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico en su actuación, eso es lo que queremos que no haya, (…) pues hagamos que se cumpla pues para que no se cometan los abusos, pero me parece que abrir la Constitución a menos por parte de la minoría, no lo vamos a poder hacer en ninguna otra oportunidad y aquí ya se ha reconocido en tribuna qué se mejoró”, argumentó.

Miguel Ángel Mancera hizo un reconocimiento a soldados y marinos, a quienes reiteró su respeto.

Yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene, para que puedan cumplir con su tarea con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoyen”, remarcó.

El senador Miguel Ángel Mancera se pronunció a favor de dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico en el que puedan actuar.



Por eso, aseguró votará a favor de la reforma en Materia de a Guardia Nacional.



Video de Twitter pic.twitter.com/nvZ7tMWijY — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 4, 2022

Bancada del PRI votará a favor

La senadora Claudia Ruiz Massieu, reiteró su voto en contra, pero perfiló que la mayor parte de los 13 legisladores del PRI votarían a favor de la reforma constitucional que ampliará la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Se que soy parte de una voz minoritaria en este recinto e incluso dentro de mi propia bancada, pero pese a todo sigo creyendo que la razón, la consistencia y la congruencia son más potentes y más dignas que la concertación sin esencia e incluso el miedo al poder”, dijo en tribuna durante la sesión del Senado.

“Se que muchos de ustedes compañeros, incluidos algunos de Morena y sus aliados, en privado rechazan la militarización, pero en público se sienten obligados, por múltiples razones, a apoyarla”, argumentó.

Dijo que nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y la impunidad, justamente es lo que la oposición ha querido evitar, por medio de policías fuertes que realicen su labor y que las Fuerzas Armadas hagan las labores constitucionales que les corresponden.