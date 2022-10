"No le permito que mencione a mi familia": Claudia Ruiz Massieu a Salgado Macedonio tras sacar tema de asesinato de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Senadora de la República, Claudia Ruiz Massieau, arremetió contra su Félix Salgado Macedonio por usar el nombre de su padre durante discusión sobre militarización.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo respetar el punto de vista de Salgado Macedonio, pero aseguro que no le permitía mencionar a su familia "sin fundamento".

Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años", indicó la senadora.

Aseguró que lo que ellos quieren son policías civiles fuertes, capacitada, bien pagadas que puedan hacer las labores que les corresponden.

"Queremos fuerzas armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer, para las cuales no están capacitadas".

La senadora asegura que el gobierno no tiene intención de formas policías que estén a la altura de sus labores.

Lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militares puedan regresar a sus funciones constitucionales.

El usuario de Twitter, @Juan_OrtizMX, compartió el video del discurso de la senadora y condenó que Salgado Macedonio sacara el tema del asesinato de Francisco Ruiz Massieu.