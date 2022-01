Miguel Barbosa, gobernador de Puebla da positivo a Covid

PUEBLA.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, informó que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantiene aislado y realiza sus labores desde su casa.

Me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus. Estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi condición de salud, me siento muy bien, oxigenando bien, estoy tomando medicamento propio para las secuelas leves", señaló el mandatario por Morena.