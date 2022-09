Miguel Ángel Félix Gallardo: Dan prisión domiciliaria al ex líder de Cartel de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera líder del extinto Cártel de Guadalajara, logró que se le concediera prisión domiciliaria.

Gallardo estaba encarcelado desde 1989 por el asesinato de Enrique Camarena.

En la década de 1980 fue denominado como el "Zar de la droga" en México.

El 8 de abril de 1989 fue arrestado acusado de vínculos con el asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Camarena Salazar.

Gallardo también fue señalado por las autoridades de acopio de armas, cohecho, delitos contra la salud y homicidio.

Además fue sentenciado por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero, según señala la revista Proceso.

Ha vivido el juicio más largo de la historia

Desde hace más de 30 años enfrentó un proceso judicial calificado como el juicio más largo en la historia de México.

Fue hasta el 2017 que fue condenado a 37 años de prisión por los asesinatos de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Félix Gallardo: "Hay que darle tiempo a AMLO para que resuelva la violencia"

Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en las décadas de los ochentas fue considerado el narcotraficante más importante de México, dijo que hay que darle tiempo al presidente para que resuelva la violencia.

La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que el señor (Andrés Manuel) López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo”, señaló.

Gallardo indicó que no espera nada del gobierno de AMLO, sin embargo, le deseó solo “que le vaya muy bien”.

El ex narcotraficande afirmó que no está buscando una amnistía por parte del presidente.

"No estoy buscando eso (amnistía). Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social, dando pensiones, dando muchas cosas, yo no le quitaría su tiempo, yo soy un cadáver, el cual no aspira más de ser enterrado en la raíz de un árbol, no le estoy pidiendo nada, al contrario, ojalá y le vaya bien. Ese virus (Covid) bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad, y ojalá y Dios le ayude", comentó.

En silla de ruedas, Félix Gallardo reapareció ante las cámaras de Telemundo en el 2021 luego de 32 años de estar en la zona de máxima seguridad del penal federal de Puente Grande, Jalisco.