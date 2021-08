Félix Gallardo: "Hay que darle tiempo a AMLO para que resuelva la violencia"

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en las décadas de los ochentas fue considerado el narcotraficante más importante de México, dijo que hay que darle tiempo al presidente para que resuelva la violencia.

La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que el señor (Andrés Manuel) López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo”, señaló.

Gallardo indicó que no espera nada del gobierno de AMLO, sin embargo, le deseó solo “que le vaya muy bien”.

El ex narcotraficande afirmó que no está buscando una amnistía por parte del presidente.

"No estoy buscando eso (amnistía). Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social, dando pensiones, dando muchas cosas, yo no le quitaría su tiempo, yo soy un cadáver, el cual no aspira más de ser enterrado en la raíz de un árbol, no le estoy pidiendo nada, al contrario, ojalá y le vaya bien. Ese virus (Covid) bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad, y ojalá y Dios le ayude", comentó.

En silla de ruedas, Félix Gallardo reapareció ante las cámaras de Telemundo luego de 32 años de estar en la zona de máxima seguridad del penal federal de Puente Grande, Jalisco.

¿Cuál es el origen de Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946.

Popularmente era conocido como "El Jefe de jefes".

En la década de 1980 fue denominado como el "Zar de la droga" en México.

Fue uno de los fundadores del primer Cartel, el Cártel de Guadalajara, y controló por un tiempo todo el trasiego ilegal de drogas de México a los Estados Unidos.

El 8 de abril de 1989 fue arrestado acusado de vínculos con el asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Gallardo también fue señalado por las autoridades de acopio de armas, cohecho, delitos contra la salud y homicidio.

Además fue sentenciado por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero, según señala la revista Proceso.

Gallardo niega haber conocido a Enrique Camarena Salazar

El hombre caído en desgracia, dijo que él nunca conoció a Enrique “Kiki” Camarena, quien señalan murió en manos del crimen organizado en 1985.

“Es un tema muy lamentable. Este señor, Camarena, quienes fueron, quienes hayan sido hay autores materiales intelectuales, presos que han pagado su vida en la prisión y que le ha ido muy mal. Ignoro por qué se me relaciona porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, dijo.