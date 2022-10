Migrantes venezolanos: Llama AMLO a aprovechar las 24 mil visas temporales de EU y evitar travesía por México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los venezolanos a aprovechar las 24 mil visas temporales que abrió Estados Unidos y a evitar la travesía por México.

El mandatario precisó que las visas priorizan la entrada a Estados Unidos vía aérea y no a través de la frontera de México.

Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial si pasan por México, ya no tendrían el derecho a esta visa temporal”, explicó.

Requisitos

El mandatario reconoció que hay varios requisitos, como contar con alguien en el vecino del Norte que reciba a los solicitantes, pero consideró que se trata de un avance.

“Hay que empezarlas a demandar y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, yo estoy seguro de que el gobierno estadounidense las va a ampliar y a todos pediríamos eso”, indicó.

López Obrador precisó que espera que el mecanismo de la entrega de las 24 mil visas empiece a funcionar.

Pide no descartar visas temporales

“Y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo, no decir: ‘no sirve o no va a alcanzar’, vamos a que se agote el número, las 24 mil visas temporales o permisos y vamos a ir solicitando que se entreguen más, porque es una propuesta que me hemos hecho siempre”, dijo.

El Presidente pidió a los venezolanos no descartar las visas temporales, pues en Estados Unidos hace falta fuerza de trabajo.

“Por eso vemos bien esto, porque es un primer paso, no es perfecto, yo estuve viendo, revisé todo el acuerdo y sí hay requisitos”, reconoció.

