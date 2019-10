Migrantes africanos en Chiapas anuncian caravana hacia el centro del País

CHIAPAS.- Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) ignorara sus solicitudes para obtener la visa de residente permanente, los migrantes africanos anunciaron el inicio de una caravana hacia el centro del país.

El grupo dijo rechazar la visa de visitante regional debido a que esta les impide salir de Chiapas.

Tras los hechos violentos registrados contra la Guardia Nacional en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXl en Tapachula, el grupo de migrantes mostró una lona en donde se leía “Hasta pronto Caravana de Migrantes”.

Pese a que se desconoce la hora de salida, se espera que se unan migrantes centroamericanos.

Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra señaló que los migrantes africanos podrían estar siendo engañados por bandas dedicadas al tráfico de personas, y que estos los instan a realizar las caravanas debido a que el negocio se esta acabando.

Esa es la única razón, porque no comprendo que no entienden que México está en problemas ahorita y que no puede enfrentar directamente a Donald Trump”, dijo el sacerdote.