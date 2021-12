Migrante superviviente relata la tragedia ocurrida en Chiapas: "Tuve que salir entre 20 cadáveres"

CHIAPAS, México.-Un camión que transportaba aproximadamente 166 migrantes se volcó en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, cuando el chofer perdió el control al salir de una curva y se estrelló contra el puente peatonal Belisario Domínguez.

Tras este accidente, hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 55 personas, mientras que más de un centenar presentaron fracturas óseas, múltiples contusiones y lesiones cerebrales.

Entre ellos se encuentra un joven migrante, que no dio su nombre porque no cuenta con documentos de estancia legal en México, quien relató cómo fue testigo de estos terribles momentos.

Los que murieron fueron los que iban pegados a los muros del tráiler”, dijo el joven originario de Guatemala que estaba siendo tratado por una fractura en un brazo.

Tuvo que abrirse paso entre migrantes que ya habían muerto

Asimismo, contó cómo tuvo que abrirse paso entre la maraña de migrantes que ya habían perdido la vida y que incluso algunos de ellos cayeron encima de él.

"Al levantarme, otro compañero aún estaba gritando. Yo jalé, lo saqué, lo puse en la orilla, pero él falleció”, explicó.

De acuerdo a sus declaraciones, el chofer del camión, quien hasta el momento está en paradero desconocido, tomó una curva cerrada a gran velocidad y pedió el control en la carretera hacia Tuxtla Gutiérrez.

Van 55 fallecidos por el percance

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que la cifra de muertos por el accidente en Chiapa de Corzo hasta el momento es de 55 muertos.

El mandatario señaló en su cuenta de Twitter que desde el momento del trágico percance se está brindando la atención necesaria a los lesionados.

"En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", escribió Escandón.